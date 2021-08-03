В Москве чат-бот будет помогать врачам лечить пациентов, а именно, будет спрашивать у москвичей о перенесенных травмах, операциях и других моментах. Об этом сообщает Mos.ru.

По ее словам, историю болезни можно внести в электронную медкарту после заполнения опроса чат-бота перед приемом к терапевту. Если пациентом или врачом ранее уже были внесены эти данные в медкарту, чат-бот не будет собирать анамнез повторно. Эти сведения сохраняются в электронной медкарте, которую можно посмотреть в разделе "Мои данные" на портале mos.ru и мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО". В январе этого года чат-бота для сообщений о нарушениях в СИЗО запустили в Москве.