В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

В Москве чат-бот будет помогать врачам лечить пациентов

Газета.Ru
39 минут назад

В Москве чат-бот будет помогать врачам лечить пациентов, а именно, будет спрашивать у москвичей о перенесенных травмах, операциях и других моментах. Об этом сообщает Mos.ru.

В Москве чат-бот будет помогать врачам лечить пациентов
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Отмечается, что бот позволит врачам-терапевтам сократить время на сбор сведений о здоровье пациента, оценить риски, поставить более точный диагноз или скорректировать лечение.

"Теперь чат-бот поможет москвичам также внести в электронную медкарту сведения о личном анамнезе, например перенесенных травмах, операциях, аллергиях, патологиях, принимаемых лекарственных препаратах или особенностях образа жизни", — приводятся слова заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.

По ее словам, историю болезни можно внести в электронную медкарту после заполнения опроса чат-бота перед приемом к терапевту. Если пациентом или врачом ранее уже были внесены эти данные в медкарту, чат-бот не будет собирать анамнез повторно. Эти сведения сохраняются в электронной медкарте, которую можно посмотреть в разделе "Мои данные" на портале mos.ru и мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО". В январе этого года чат-бота для сообщений о нарушениях в СИЗО запустили в Москве.

Новости Москвы,ФСИН,Mos.ru,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители