Собянин рассказал о роли Москвы и «Единой России» в развитии страны

«Надо постоянно двигаться вперед. Причем чем больше город, чем больше проблем - тем больше энергии и динамизма надо придавать, чтобы этот город двигался куда-то. Даже небольшие темпы движения и небольшие шаги вперед противопоказаны такому городу. Нужно в разы улучшать, тогда люди понимают, чувствуют, что что-то происходит. Мы живем не на острове, а в конкурентном пространстве. Конкурируем с другими городами мира, другими странами», - говорится в сообщении.

Собянин отметил, что если из Москвы уедет 100 тыс. человек, «казалось бы, ну и подумаешь, из 12 млн куда-то 100 тыс. уедет». «Но уехать могут 100 тыс. самых талантливых, самых креативных, а среди них, может, пара человек - гениальные. Нельзя, чтобы они уезжали, они должны оставаться у нас, здесь жить, рожать детей, думать о завтрашнем дне, инвестировать в этот город. А для этого нужно полное ощущение, что город тебя видит, чувствует, меняется ради тебя, что он самый крутой в мире - с одной стороны. С другой стороны - самый безопасный, тихий, спокойный, экологичный», - написал он.