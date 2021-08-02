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Небоскребы с террасами появятся на юго-западе Москвы

РИА Недвижимостьиещё 1
2 часа назад

Москомархитектура одобрила проект жилого комплекса из двух небоскребов с террасами, который девелопер Tekta Group построит на Большой Черемушкинской улице в районе Котловка на юго-западе Москвы, говорится в сообщении ведомства.

Небоскребы с террасами появятся на юго-западе Москвы
Фото: Пресс-служба МоскомархитектурыПресс-служба Москомархитектуры

В нем указывается, что жилой комплекс будет состоять из двух 42-этажных башен, возведенных на едином стилобате. Общая площадь двух корпусов - около 72 тысяч квадратных метров. В них предусмотрены террасы, приспособленные для комфортного пребывания. На первом и втором этажах появятся общественные пространства, в частности, центр образования.

"Проект выполнен в современном стиле, с делением башен на две разноэтажные части, выделением их как цветом, так и с помощью декоративных элементов и витражного остекления. Две башни имеют сложную связь масс, которая подчеркивает и усиливает чистоту пропорций и вертикальное развитие зданий, а пустота между башнями является важным элементом композиции, притягивающим внимание и приглашающим внутрь. Членение позволило дополнительно разнообразить здание и уйти от монолитного сплошного образа", - цитирует пресс-служба главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова.

В сообщении указывается, что на 39-м этаже каждой из башен расположится открытая общественная веранда для жильцов комплекса.

Tekta Group – девелоперская компания полного цикла, которая работает на рынке с 1999 года. В ее портфеле проектов на сегодняшний день 1,7 миллиона квадратных метров недвижимости.

Новости Москвы,Сергей Кузнецов,
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