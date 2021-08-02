Небоскребы с террасами появятся на юго-западе Москвы

"Проект выполнен в современном стиле, с делением башен на две разноэтажные части, выделением их как цветом, так и с помощью декоративных элементов и витражного остекления. Две башни имеют сложную связь масс, которая подчеркивает и усиливает чистоту пропорций и вертикальное развитие зданий, а пустота между башнями является важным элементом композиции, притягивающим внимание и приглашающим внутрь. Членение позволило дополнительно разнообразить здание и уйти от монолитного сплошного образа", - цитирует пресс-служба главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова.