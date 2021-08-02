Собянин назвал отсутствие мигрантов причиной инфляции в РФ

По его словам, прошлым летом пришлось на два месяца закрыть стройки, прекратить работу по благоустройству и ремонтам. В результате многие мигранты покинули РФ. «Это потянуло за собой увеличение стоимости рабочей силы, и все остальное тоже начало расти. Потому что когда заработная плата растет без увеличения производительности труда и выпуска конечного продукта, любой экономист скажет, к чему это приводит. Поэтому мы и видим усиление инфляции. Дальше ЦБ начинает ее притормаживать ростом ставок. В итоге всем становится хуже», — рассказал он в интервью РБК.