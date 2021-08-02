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Собянин назвал отсутствие мигрантов причиной инфляции в РФ

Ura.Ruиещё 1
46 минут назад

Отсутствие мигрантов повлияло на увеличение инфляции в России. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Собянин назвал отсутствие мигрантов причиной инфляции в РФ
Фото: ТАССТАСС

По его словам, прошлым летом пришлось на два месяца закрыть стройки, прекратить работу по благоустройству и ремонтам. В результате многие мигранты покинули РФ. «Это потянуло за собой увеличение стоимости рабочей силы, и все остальное тоже начало расти. Потому что когда заработная плата растет без увеличения производительности труда и выпуска конечного продукта, любой экономист скажет, к чему это приводит. Поэтому мы и видим усиление инфляции. Дальше ЦБ начинает ее притормаживать ростом ставок. В итоге всем становится хуже», — рассказал он в интервью РБК.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин смягчил карантинные меры в Москве поскольку уровень заболеваемости коронавирусом снизился. Так, количество заболевших уменьшилось в 2,2 раза, а госпитализаций — в 1,6 раза по сравнению со второй половиной июня, пишет Nation News. По словам Собянина, пандемия коронавируса обошлась бюджету столицы более чем в 600 млрд рублей.

Новости Москвы,Политика,Сергей Собянин,Россия,
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