Собянин рассказал о механизме введения ограничительных мер из-за COVID

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал основной фактор при принятии решений об ужесточении или снятии ограничений из-за коронавируса. Он также объяснил, почему штамм «Дельта» стал «тяжелой историей» для города. Об этом он сообщил в интервью изданию РБК.

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«Для лечения заболевших мы мобилизовали примерно 23 тыс. коек. Если они заполняются на 2/3, это сигнал, что нужно принимать ограничительные меры. И в мае-июне мы такие меры приняли. Это был не общий локдаун, скорее – локальные меры. И как только мы увидели, что идет спад заболеваемости, начали эти койки выводить из оборота, возвращать плановую медицинскую помощь и отменять ограничительные меры», - объяснил мэр.

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Собянин назвал пандемию динамической ситуацией, в условиях которой смысл управленческой работы – вовремя вводить ограничения и вовремя их отменять. По словам мэра, введение на три недели входа в кафе и рестораны только по QR-коду привело к тому, что москвичи на порядок больше стали вакцинироваться, а контактировать друг с другом меньше. За это время заболеваемость ковидом упала в городе в два раза, отметил Собянин.

Мэр также объяснил, что послужило причиной всплеска заболеваемости в начале лета. «Мы знали, что существует новый штамм «Дельта». Но весной мало где в мире массово болели «Дельтой» и посмотреть, как эта болезнь протекает в масштабе стран, было негде. Тем не менее, у меня была внутренняя тревога. Вроде в мае должно было все закончиться. Сравнительно большая доля иммунизации населения: огромное количество переболевших, немало привитых и так далее. И вдруг мы видим, что в мае ничего не заканчивается. Объявили нерабочие дни на майские праздники. Снова ничего не заканчивается, наоборот – заболеваемость потихоньку растет, и в начале июня резко устремляется вверх. Тогда было сделано масштабное исследование штаммов. Результат был ошеломляющий: за месяц доля случаев штамма «Дельта» подскочила с 2-3 до 80%», - рассказал Собянин. По мнению мэра, «Дельта» пока не так распространилась в Великобритании и других странах, так как они были в жестком локдауне.

«В результате – мы впервые оказались впереди Европы. И это была тяжелая история. Но, как видите, справились и с ней. А сегодня дельта масштабно зашла и в Европу», - отметил мэр.