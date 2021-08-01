Сезон «серебристых облаков» в Москве подошел к концу

Суть серебристых облаков такова, что они расположены в мезосфере, на высоте от 80 до 90 км, туда приникают отдельные и редкие молекулы водяного пара в виде кристаллов. Когда солнце заходит при ясном небе, а оно во время антициклона ясное, происходит отражение от этих кристаллов, небо будто светится. Свет получается действительно серебристым, — пояснил Вильфанд.