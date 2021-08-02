Гидрометцентр объявил в Москве оранжевый уровень погодной опасности в понедельник, 2 августа, из-за жары. Об этом сообщается на сайте учреждения.

Предупреждение о 30-градусной жаре действует с 11.00 до 18.00. Также с 9.00 до 21.00 действует предупреждение о ветре порывами до 17 метров в секунду и грозе. В Подмосковье действует предупреждение о ветре и грозе до 15.00.