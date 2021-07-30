Москвичи не узнали Тверскую улицу на фото 20-х годов

На фото, сделанном в 20-х годах прошлого века, москвичи не узнали знакомых очертаний Тверской улицы. На снимке, опубликованном в группе «Московские переулки» в Facebook, она открывается со стороны одноименной площади.

Фото: pastvu.com pastvu.com

«Вид с Тверской площади (нынешней) на Тверскую улицу и Вознесенский переулок. Информационный стенд напротив отделения РОСТА», — подписал фотографию автор поста.

Рассматривая фото, комментаторы сообщили, что спустя 100 лет улица изменилась до неузнаваемости. «Ну, конечно, все изменилось до неузнаваемости, ничего не осталось...»; «Снимок замечательный. Но я ничего не могу узнать, хотя, казалось бы, Тверскую всю исходила вдоль и поперек. Этот дом с гостиницей "Лувр"... Вроде и знаком, а вроде бы и нет», — написали москвичи.

Пользователи поблагодарили автора поста за публикацию редчайшего снимка и отметили, что на нем Тверская еще не «расширена потомками», поэтому сегодня ее практически невозможно узнать.