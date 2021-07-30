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В Москве успешно завершилась проверка система электронного голосования

Вероника Полынина
18 минут назад

В Москве успешно завершилась проверка системы электронного голосования, которая будет использоваться на выборах 17-19 сентября.

В Москве успешно завершилась проверка система электронного голосования
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Участие в тестировании, в ходе которого проверялась готовность системы к работе под нагрузкой, приняли 144 тысячи москвичей.

Пользователи ответили на вопросы об обязательной вакцинации от COVID-19 представителей общественно значимых профессий (при условии, что у сотрудников нет медотвода), а также развитии личного и общественного транспорта.

В ходе теста также проверялась работа новых функций, в том числе — отложенного решения. Она позволяет заново загрузить бюллетень и проголосовать, если пользователь открыл его и произошел сбой в работе интернета или устройства.

Информация о ходе голосования и его технических параметрах транслировалась на информационные экраны в общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве. За голосованием следили технические специалисты, представители общественного штаба и общественных организаций.

Система электронного голосования будет использоваться на выборах депутатов Госдумы, Мосгордумы и муниципальных депутатов района Щукино, которые пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года.

Проголосовать онлайн смогут совершеннолетние москвичи с полной учетной записью на mos.ru и активным избирательным правом, которые прошли предварительную регистрацию.

Зарегистрироваться можно будет с 00:01 2 августа до 23:59 13 сентября по ссылке.

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