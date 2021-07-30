Собянин выделил 5 млрд руб. на субсидии малому и среднему бизнесу

Московские власти решили дополнительно выделить 5 млрд рублей на субсидии представителям малого и среднего предпринимательства (МСП). Соответствующее постановление подписал мэр столицы Сергей Собянин. Средства смогут получить компании из пострадавших и приоритетных отраслей. Большую часть суммы направят на льготные кредиты, остальное — на компенсации затрат на антиковидные мероприятия. На льготные кредиты для малых и средних предприятий направят 4 млрд рублей, сообщила пресс-служба московской мэрии. Программу решили продлить до 31 декабря 2021 года после обращения бизнес-сообщества. Кредит с максимальной ставкой в размере 7% смогут получить фирмы, которые работают в приоритетных отраслях. Размер компенсации по недополученным доходам кредитных организаций достигает 8%. Деньги московскому бизнесу выдадут на пополнение оборотных средств и инвестиционные цели. Максимальный размер кредита решили увеличить — теперь он достигает 100 млн рублей. Субсидировать процентную ставку будут на срок до 24 месяцев. С начала 2020 года такие льготные кредиты на 132 млрд рублей оформили свыше 18 000 компаний, общий штат сотрудников которых составляет около 127 000 человек. Ещё 1 млрд рублей столичные власти выделили на субсидии субъектам МСП для борьбы с распространением коронавирусной инфекции, а именно на компенсации затрат на мероприятия по её профилактике. Каждая организация может претендовать на возмещение в размере не более чем 15 000 рублей. Помимо этого, деньги пойдут на обеспечение сотрудников средствами индивидуальной защиты (на одного работника позволено потратить до 6500 рублей). Средства положены предприятиям общественного питания и компаниям из других пострадавших от пандемии отраслей. Их перечень должен определить столичный департамент предпринимательства и инновационного развития. Заявки начнут принимать с 1 сентября 2021 года. В конце июня московское правительство утвердило перечень мер поддержки для городских предприятий общественного питания. Им пообещали отсрочку по уплате арендных платежей, льготные кредиты, субсидии на оборудование и выплаты, а также компенсацию затрат на профилактику коронавируса. Фото: Pixabay, Pixabay License Подпишись на наш инстаграм , чтобы увидеть самое дорогое из доступного за деньги.