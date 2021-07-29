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90 тысяч москвичей протестировали систему электронного дистанционного голосования

Вероника Полынина
1 час назад

В общегородском тестировании системы электронного дистанционного голосования приняли участие 90 тысяч москвичей. Система будет использоваться на выборах в сентябре.

90 тысяч москвичей протестировали систему электронного дистанционного голосования
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В настоящий момент участники тестирования отвечают на вопросы об обязательной вакцинации от COVID-19 представителей общественно значимых профессий (при условии, что у сотрудников нет медотвода), а также развитии личного и общественного транспорта.

В ходе теста также проверяется работа новых функций, в том числе — отложенного решения. Она позволяет заново загрузить бюллетень и проголосовать, если пользователь открыл его и произошел сбой в работе интернета или устройства.

Принять участие в голосовании могут совершеннолетние жители столицы, у которых есть полная учетная запись на mos.ru. Чтобы проголосовать, необходимо авторизоваться при помощи своей учетной записи и перейти по ссылке.

Тестирование продлится до 20:00 30 июля. На данный момент система работает стабильно, серьезных сбоев не зафиксировано.

За ходом электронного дистанционного голосования наблюдают члены общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2021 году, представители общественных организаций, Департамента информационных технологий города и члены технической группы по электронному голосованию.

Ранее систему онлайн-голосования проверяли специалисты в области информационных технологий из США, Германии, Нидерландов, Франции и стран Юго-Восточной Азии.

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