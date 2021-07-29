В Москве началось тестовое онлайн-голосование

В Москве началось тестирование системы электронного голосования, которая будет использована на выборах в Госдуму 19 сентября. Надежность онлайн-голосования смогут оценить как участники и эксперты, так и хакеры. Об этом говорится на сайте мэрии Москвы.

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19 сентября в России, в единый день голосования, состоятся выборы депутатов Государственной думы, губернаторов регионов, а также выборы депутатов региональных законодательных органов государственной власти.

В рамках тестирования системы онлайн-голосования, которое продлится до 19:59 30 июля, москвичи смогут высказать свое мнение об обязательной вакцинации от COVID-19 для ряда граждан, а также по поводу того, какой транспорт - личный или общественный – развивать в столице.

«В голосовании могут принять участие все совершеннолетние москвичи с полной учетной записью на mos.ru. Для этого необходимо авторизоваться при помощи своей учетной записи и перейти по ссылке. Для загрузки бюллетеня нужно ввести код из СМС-сообщения, которое придет на номер телефона, указанный в вашем профиле», - пояснили в мэрии.

Участники голосования смогут оценить и новую функцию «Отложенное решение», которая позволяет пользователю заново открыть бюллетень, если у него пропадет интернет-соединение или зависнет гаджет.

Участие в тестировании системы голосования примут и хакеры. Они попытаются взломать ее и повлиять на корректность работы. Тот, кому это удастся, получит денежное вознаграждение, отметили в пресс-службе мэрии Москвы.