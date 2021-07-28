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Собянин: До конца года в столице запустят две трети Большой кольцевой линии

Российская Газетаиещё 23
38 минут назад

Побывав сегодня на станции "Новаторской", мэр столицы Сергей Собянин так прокомментировал ход работ на этой важнейшей для москвичей стройке: "Самый крупный проект метростроения Москвы продвигается. Уже построено и запущено 11 станций. До конца года введут еще девять. Таким образом, будет построено две трети подземного кольца метро Москвы. На следующий, 2022 год и частично на 2023-й останется 11 станций".

Собянин: До конца года в Москве запустят две трети Большой кольцевой линии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, самое большое кольцо в мире, как еще называют БКЛ - его протяженность 70 километров, что в три с половиной раза длиннее существующей Кольцевой линии в Москве - сократит время на дорогу практически для всех москвичей. Ведь жителям отдаленных районов столицы чтобы пересесть с одного радиуса подземки на другой, больше не нужно будет ехать в центр на старую Кольцевую, а можно сделать пересадку гораздо ближе к дому.

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Как доложил мэру председатель совета компании директоров компании- подрядчика Владимир Петрук, строительно- монтажные работы на станции "Новаторской" уже полностью выполнены, а инженерно-технические заканчиваются: "Сейчас ведется отделка. В ближайшее время приступим к пуско-наладке и начнем готовить документы к ее вводу". По словам главы Мосгосстройнадзора Игоря Войстратенко, у специалистов этого ведомства нет замечаний к качеству как работы строителей, так и используемых ими материалов.

Расположена эта станция на пересечении улицы Новаторов и Ленинского проспекта. Два ее вестибюля выходят к жилой и общественной застройке. Строится она одновременно с двумя другими станциями южного участка БКЛ - "Воронцовской" и "Зюзино". Ввод их существенно улучшит транспортное обслуживание жителей районов Обручевского, Коньково, Черемушки, Зюзино с населением порядка 570 тысяч человек. По оценке экспертов, появление Большой кольцевой линии снизит нагрузку на центральные участки существующих радиальных Сокольнической, Калужско- Рижской и Серпуховско- Тимирязевской линий подземки. Сама же станция "Новаторская" станет еще и пересадочной на новую Троицкую ветку подземки.

Напомним, первый участок БКЛ был запущен в 2018 году. В том же году открылся участок "Петровский парк"- "Савеловская", в 2020-м году к ним добавились участки "Нижегородская- Лефортово", "Лефортово"- "Электрозаводская" и "Электрозаводская"-"Савеловская", в 2021 году открылась станция "Хорошевская".

Наряду с транспортным развитием этих районов, как убедился Сергей Собянин, идет комплексное благоустройство как сложившихся кварталов, так и микрорайонов, застраиваемых по программе реновации.

Новости Москвы,Сергей Собянин,
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