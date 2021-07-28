Собянин: До конца года в Москве запустят две трети Большой кольцевой линии

Побывав сегодня на станции "Новаторской", мэр столицы Сергей Собянин так прокомментировал ход работ на этой важнейшей для москвичей стройке: "Самый крупный проект метростроения Москвы продвигается. Уже построено и запущено 11 станций. До конца года введут еще девять. Таким образом, будет построено две трети подземного кольца метро Москвы. На следующий, 2022 год и частично на 2023-й останется 11 станций".

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Напомним, самое большое кольцо в мире, как еще называют БКЛ - его протяженность 70 километров, что в три с половиной раза длиннее существующей Кольцевой линии в Москве - сократит время на дорогу практически для всех москвичей. Ведь жителям отдаленных районов столицы чтобы пересесть с одного радиуса подземки на другой, больше не нужно будет ехать в центр на старую Кольцевую, а можно сделать пересадку гораздо ближе к дому.

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Как доложил мэру председатель совета компании директоров компании- подрядчика Владимир Петрук, строительно- монтажные работы на станции "Новаторской" уже полностью выполнены, а инженерно-технические заканчиваются: "Сейчас ведется отделка. В ближайшее время приступим к пуско-наладке и начнем готовить документы к ее вводу". По словам главы Мосгосстройнадзора Игоря Войстратенко, у специалистов этого ведомства нет замечаний к качеству как работы строителей, так и используемых ими материалов.

Расположена эта станция на пересечении улицы Новаторов и Ленинского проспекта. Два ее вестибюля выходят к жилой и общественной застройке. Строится она одновременно с двумя другими станциями южного участка БКЛ - "Воронцовской" и "Зюзино". Ввод их существенно улучшит транспортное обслуживание жителей районов Обручевского, Коньково, Черемушки, Зюзино с населением порядка 570 тысяч человек. По оценке экспертов, появление Большой кольцевой линии снизит нагрузку на центральные участки существующих радиальных Сокольнической, Калужско- Рижской и Серпуховско- Тимирязевской линий подземки. Сама же станция "Новаторская" станет еще и пересадочной на новую Троицкую ветку подземки.

Напомним, первый участок БКЛ был запущен в 2018 году. В том же году открылся участок "Петровский парк"- "Савеловская", в 2020-м году к ним добавились участки "Нижегородская- Лефортово", "Лефортово"- "Электрозаводская" и "Электрозаводская"-"Савеловская", в 2021 году открылась станция "Хорошевская".