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Беспризорные козы походили по машинам и попали на видео

Юрий Столбов
1 час назад

Беспризорные козы походили по припаркованным автомобилям в районе Южное Бутово в Москве и попали на видео. Соответствующая запись опубликована в группе района во «ВКонтакте».

Местные жители не в первый раз замечают сборище парнокопытных на улицах района: козы часто гуляют по дворам, переходят проезжую часть и лежат на газонах, но их прогулку по машинам удалось зафиксировать впервые. Об этом пишет "Мослента".

По словам пользователей сети, никому пока не удалось найти хозяина этих питомцев, чтобы привлечь его к ответственности за поведение животных.

Новости Москвы,Общество,Видео,Мослента,
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