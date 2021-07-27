Беспризорные козы походили по машинам и попали на видео

Беспризорные козы походили по припаркованным автомобилям в районе Южное Бутово в Москве и попали на видео. Соответствующая запись опубликована в группе района во «ВКонтакте».

Местные жители не в первый раз замечают сборище парнокопытных на улицах района: козы часто гуляют по дворам, переходят проезжую часть и лежат на газонах, но их прогулку по машинам удалось зафиксировать впервые. Об этом пишет "Мослента".