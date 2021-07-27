Появилось видео с места ДТП с автобусом в Москве

Стали известны подробности аварии с пассажирским автобусом на юго-западе Москвы. В результате ДТП пострадали минимум четыре человека, один из которых в тяжелом состоянии — за ним был направлен вертолет МЧС. Об этом «Мосленте» сообщил очевидец.
ДТП произошло между главным зданием и зданием физического факультета МГУ имени Ломоносова. Водитель не справился с управлением автобуса из-за плохого самочувствия — проблем с сердцем.
«У пострадавших зафиксированы переломы и ушибы. К месту аварии прибыли четыре машины скорой помощи, одна реанимация и два пожарных автомобиля. Медработники занимаются развозом пострадавших», — сообщил очевидец.