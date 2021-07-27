Появилось видео с места ДТП с автобусом в Москве

Стали известны подробности аварии с пассажирским автобусом на юго-западе Москвы. В результате ДТП пострадали минимум четыре человека, один из которых в тяжелом состоянии — за ним был направлен вертолет МЧС. Об этом «Мосленте» сообщил очевидец.