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Появилось видео с места ДТП с автобусом в Москве

Юрий Столбов
58 минут назад

Стали известны подробности аварии с пассажирским автобусом на юго-западе Москвы. В результате ДТП пострадали минимум четыре человека, один из которых в тяжелом состоянии — за ним был направлен вертолет МЧС. Об этом «Мосленте» сообщил очевидец.

ДТП произошло между главным зданием и зданием физического факультета МГУ имени Ломоносова. Водитель не справился с управлением автобуса из-за плохого самочувствия — проблем с сердцем.

«У пострадавших зафиксированы переломы и ушибы. К месту аварии прибыли четыре машины скорой помощи, одна реанимация и два пожарных автомобиля. Медработники занимаются развозом пострадавших», — сообщил очевидец.

Новости Москвы,Происшествия,Видео,МГУ,МЧС,
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