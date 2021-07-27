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Прокатившийся на моноколесе с ребенком москвич попал на видео

Алевтина Жаркова
56 минут назад

Мужчина прокатился с ребенком на моноколесе по Москве. Видео опасной поездки в районе Братеевского моста публикует Telegram-канал Life SHOT.

Как сообщает канал, москвич с малышом на руках двигался очень быстро, нигде не притормаживая. Не сбавил скорости мужчина и перед проезжей частью, лихо проскакивая опасные участки дорожного движения.

Напомним, за последнее время в столице увеличилось число ДТП с участием средств индивидуальной мобильности, при этом 90 % всех случаев приходится на личный транспорт.

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