Мужчина прокатился с ребенком на моноколесе по Москве. Видео опасной поездки в районе Братеевского моста публикует Telegram-канал Life SHOT.
Как сообщает канал, москвич с малышом на руках двигался очень быстро, нигде не притормаживая. Не сбавил скорости мужчина и перед проезжей частью, лихо проскакивая опасные участки дорожного движения.
Напомним, за последнее время в столице увеличилось число ДТП с участием средств индивидуальной мобильности, при этом 90 % всех случаев приходится на личный транспорт.