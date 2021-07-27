Мужчина прокатился с ребенком на моноколесе по Москве. Видео опасной поездки в районе Братеевского моста публикует Telegram-канал Life SHOT.

Как сообщает канал, москвич с малышом на руках двигался очень быстро, нигде не притормаживая. Не сбавил скорости мужчина и перед проезжей частью, лихо проскакивая опасные участки дорожного движения.