Собянин рассказал о планах «Единой России» по программе реабилитации переболевших COVID-19

«К сожалению большому, болезнь эта очень часто проходит не без ущерба для здоровья людей, в том числе и для трудоспособного населения. < > Заниматься этим нужно в ближайшее время и с прогнозами на будущее. < > Это молодые люди в том числе, которые потом могут получить хронические заболевания», - отметила Лысенко.