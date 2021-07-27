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Собянин рассказал о планах «Единой России» по программе реабилитации переболевших COVID-19

Мария Иванова
56 минут назад

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что одной из важнейших задач столичного здравоохранения в ближайшие годы станет комплексная реабилитация и профилактика осложнений у людей, переболевших ковидом. Об этом сообщается на сайте главы города.

Собянин рассказал о планах «Единой России» по программе реабилитации переболевших COVID-19
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Реабилитацию переболевших Собянин и главный врач 52-й больницы Марьяна Лысенко обсудили на встрече с кандидатами в депутаты Госдумы. Собянин возглавит региональный список «Единой России» на выборах в Госдуму, в группу также вошла Лысенко.

«К сожалению большому, болезнь эта очень часто проходит не без ущерба для здоровья людей, в том числе и для трудоспособного населения. < > Заниматься этим нужно в ближайшее время и с прогнозами на будущее. < > Это молодые люди в том числе, которые потом могут получить хронические заболевания», - отметила Лысенко.

Собянин рассказал, что реабилитацией начнут заниматься сразу после того, как город отойдет от пиковых значений заболеваемости.

«Конечно, этим надо заниматься, и президент об этом сказал, о мощной программе диспансеризации», - подчеркнул мэр.

В начале июля спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала о введении углубленной диспансеризации, обязательной для всех переболевших COVID-19.

Матвиенко объяснила, что переболевшего будут ставить на диспансерный учет, после чего врачи определят, требуется ли ему амбулаторное лечение, стационарное или второй этап реабилитации - восстановление в санатории.

Углубленную диспансеризацию будут проводить через 60 дней после выздоровления человека. Правительство выделило регионам на это 5,8 миллиарда рублей.

Новости Москвы,Марьяна Лысенко,Валентина Матвиенко,Сергей Собянин,Единая Россия,Совет Федерации,Госдума,
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