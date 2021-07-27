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Набор выдаваемый прошедшим полную вакцинацию людям старше 65 лет сняли на видео

Александр Кузьмин
55 минут назад

В Москве начали выдавать пенсионерам старше 65 лет и прошедшим полную вакцинацию подарочный набор "С заботой о здоровье". Видео с распаковкой такого набора появилось в социальных сетях.

На кадрах можно увидеть, что в “подарочке” есть маски, пульсоксиметр, таблетница, зубная паста и щетка, измеритель артериального давления, набор шампуней и мыла, витамины и санитайзер.

Стоит отметить, что забрать подарок можно в Гостином Дворе и еще в 119 центрах вакцинации на базе поликлиник. Забрать коробку можно в течение месяца с даты введения второго компонента препарата.

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