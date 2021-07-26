Москвичи совершили 3 млн поездок на велопрокате в этом году

«3 млн прокатов за 2021 год! Мы уже нашли того самого велосипедиста, который округлил велосчетчик. В ближайшее время с ним свяжутся, «Велобайк» подарит свой фирменный торт, а от Дептранса Москвы счастливчик получит фирменный мерч», - говорится в сообщении.