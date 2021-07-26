Москвичи совершили 3 млн поездок на велопрокате в этом году

Жители столицы с начала 2021 года совершили 3 млн поездок на велосипедах проката «Велобайк». Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
«3 млн прокатов за 2021 год! Мы уже нашли того самого велосипедиста, который округлил велосчетчик. В ближайшее время с ним свяжутся, «Велобайк» подарит свой фирменный торт, а от Дептранса Москвы счастливчик получит фирменный мерч», - говорится в сообщении.
Отмечается, что в число подарков войдут рюкзак, кепка, футболка, бутылка для воды и бадминтон.