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Москвичи совершили 3 млн поездок на велопрокате с начала года

Агентство «Москва»
1 час назад

Жители столицы с начала 2021 года совершили 3 млн поездок на велосипедах проката «Велобайк». Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Москвичи совершили 3 млн поездок на велопрокате в этом году
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«3 млн прокатов за 2021 год! Мы уже нашли того самого велосипедиста, который округлил велосчетчик. В ближайшее время с ним свяжутся, «Велобайк» подарит свой фирменный торт, а от Дептранса Москвы счастливчик получит фирменный мерч», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в число подарков войдут рюкзак, кепка, футболка, бутылка для воды и бадминтон.

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