В столице опечатали студию детского развития "Букляндия"

"Индивидуальный предприниматель по указанному адресу оказывает услуги по уходу и присмотру за детьми в возрасте от двух до трех лет, при этом уведомление о начале осуществления указанной деятельности в управление Роспотребнадзора по Москве не направлялось. В ходе проведения расследования были установлены многочисленные нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения", – рассказали в пресс-службе.