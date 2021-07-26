В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Роспотребнадзор опечатал студию детского развития "Букляндия" в Москве

Москва24
1 час назад

В Москве опечатали студию детского развития "Букляндия". Специалисты Роспотребнадзора выявили у детей случаи острой кишечной инфекции.

В столице опечатали студию детского развития "Букляндия"
Фото: Агентство "Москва"/Денис ВоронинАгентство "Москва"/Денис Воронин

"Индивидуальный предприниматель по указанному адресу оказывает услуги по уходу и присмотру за детьми в возрасте от двух до трех лет, при этом уведомление о начале осуществления указанной деятельности в управление Роспотребнадзора по Москве не направлялось. В ходе проведения расследования были установлены многочисленные нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения", – рассказали в пресс-службе.

В ходе проверки выяснилось, что предприниматель не контролирует прием пищевой продукции от поставщиков, а также не проверяет уборку помещений. Кроме того, еду готовят непосредственно в студии, а бутилированная вода хранится на полу. Также у работников отсутствуют медкнижки.

Материалы дела переданы в Головинский суд для принятия решения о приостановке деятельности организации на срок до 90 суток.

Ранее стало известно, что салон красоты Nailon Studio на 1-й Тверской-Ямской улице могут закрыть на три месяца за нарушения мер профилактики COVID-19. Деятельность салона красоты приостановлена в соответствии с частью 2 статьи 63 КоАП РФ.

Его помещение опечатано, а за выявленные нарушения последует штраф в размере до 150 тысяч рублей.

Новости Москвы,Роспотребнадзор,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители