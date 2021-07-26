Учреждения культуры могут ввести систему QR-кодов

Из приказа следует, что при проведении культурно-досуговых или зрелищных мероприятий, таких как концерты, представления, спектакли, лекции, творческие встречи и кинопоказы, учреждения должны ограничить количество зрителей до 50% от общей заполняемости зала, при этом их количество не должно превышать 500 человек, а также при условии наличия посадочных мест.