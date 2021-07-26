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Учреждения культуры в Москве могут проводить COVID-free мероприятия

Агентство «Москва»иещё 4
1 час назад

Московские учреждения культуры могут ввести систему QR-кодов для посетителей, следует из приказа главы столичного департамента культуры Александра Кибовского, размещенного на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

Учреждения культуры могут ввести систему QR-кодов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Из приказа следует, что при проведении культурно-досуговых или зрелищных мероприятий, таких как концерты, представления, спектакли, лекции, творческие встречи и кинопоказы, учреждения должны ограничить количество зрителей до 50% от общей заполняемости зала, при этом их количество не должно превышать 500 человек, а также при условии наличия посадочных мест.

Однако действующие ограничения не применяются при организации доступа всех посетителей с применением QR-кодов. Также зрители с кодами смогут находится в помещениях без масок и перчаток.

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