В Москве полицейские задержали аиста и посадили в «обезьянник»

Улетевшего из орнитария в московском парке «Сокольники» аиста поймали сотрудники полиции и посадили его в «обезьянник». Об этом сообщается в посте на странице приюта в Facebook.

Фото: Facebook Facebook

Аист по кличке Лорд попал в орнитарий шесть лет назад с пулевым ранением крыла. После прохождения курса лечения птица осталась в приюте и содержалась там на вольных основаниях — она свободно перемещалась по территории. По словам сотрудников орнитария, Лорд привык к человеку и стал ручным.

23 июля аист неожиданно пропал. Попытки найти его вблизи приюта не принесли результатов, и сотрудники опубликовали пост в Facebook с фотографией беглеца и номером телефона, на который попросили позвонить, если кто-то заметит птицу на улицах города.

Спустя несколько дней Лорд нашелся. Выяснилось, что, вылетев из парка, он направился к отделению полиции района Сокольники.

«После приземления рядом со входом в отдел аист сдался властям, был задержан до выяснения личности и временно размещен в "обезьяннике", где благополучно дождался приезда орнитологов», — сообщили в группе орнитария в Facebook.