Тестирование системы электронного голосования пройдет 29 и 30 июля

В четверг и пятницу, 29 и 30 июля, в Москве пройдет тестирование системы электронного голосования. Об этом сообщается на официальном сайте мэра.

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Власти планируют проверить готовность системы к нагрузкам, ее устойчивость к внешним воздействиям и опробовать функцию отложенного решения.

Во время тестового голосования москвичи ответят на вопросы об обязательной вакцинации в некоторых сферах, а также о развитии личного и общественного транспорта. Присоединиться к голосованию смогут все совершеннолетние жители столицы с полной учетной записью на mos.ru.

Голосование стартует в 08:00 29 июля и завершится в 20:00 30 июля. Подробно о работе системы рассказывается в спецпроекте.

Тестировать электронное голосование вместе с избирателями также будут хакеры. Хакер, который сможет найти уязвимости в системе и повлиять на ее работу, получит приз в два миллиона рублей. Это поможет сделать онлайн-голосование еще более безопасным, объяснили в мэрии.

Тестирование системы пройдет уже в седьмой раз. Регулярные проверки позволяют вовремя найти и устранить недочеты в ее работе.