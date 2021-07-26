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Тестирование системы электронного голосования пройдет 29 и 30 июля

Мария Иванова
51 минуту назад

В четверг и пятницу, 29 и 30 июля, в Москве пройдет тестирование системы электронного голосования. Об этом сообщается на официальном сайте мэра.

Тестирование системы электронного голосования пройдет 29 и 30 июля
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Власти планируют проверить готовность системы к нагрузкам, ее устойчивость к внешним воздействиям и опробовать функцию отложенного решения.

Во время тестового голосования москвичи ответят на вопросы об обязательной вакцинации в некоторых сферах, а также о развитии личного и общественного транспорта. Присоединиться к голосованию смогут все совершеннолетние жители столицы с полной учетной записью на mos.ru.

Голосование стартует в 08:00 29 июля и завершится в 20:00 30 июля. Подробно о работе системы рассказывается в спецпроекте.

Тестировать электронное голосование вместе с избирателями также будут хакеры. Хакер, который сможет найти уязвимости в системе и повлиять на ее работу, получит приз в два миллиона рублей. Это поможет сделать онлайн-голосование еще более безопасным, объяснили в мэрии.

Тестирование системы пройдет уже в седьмой раз. Регулярные проверки позволяют вовремя найти и устранить недочеты в ее работе.

Электронное голосование станет частью выборов в Госдуму. Они пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года. Москвичи также смогут проголосовать за депутатов Мосгордумы и муниципальных депутатов Щукина. Для участия в онлайн-голосовании необходимо зарегистрироваться в списках электронных избирателей со 2 по 13 августа.

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