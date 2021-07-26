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Собянин рассказал о ситуации с коронавирусом в Москве

RT на русскомиещё 1
1 час назад

Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе открытия городской поликлиники 9 рассказал о ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в столице.

«Хотел поблагодарить за то, что вы активно участвовали в борьбе с ковидом. Сложная ситуация была. Мы с вами прошли этот период. Сейчас, наверное, полегче. За эту неделю только упала на 27% выявляемость, за прошедшую неделю, и перед этим было падение большое. В два с лишним раза», — цитирует ТАСС Собянина.

Согласно данным на 26 июля, за сутки в России выявили 23 239 случаев инфицирования коронавирусом. Общее число заболевших за время эпидемии составило 6 149 780.

В Кремле опровергли обязательную вакцинацию в России

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко на онлайн-брифинге НСН призвал россиян сделать прививку от COVID-19.

Новости Москвы,Видео,Геннадий Онищенко,Сергей Собянин,ИТАР-ТАСС,
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