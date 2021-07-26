«Хотел поблагодарить за то, что вы активно участвовали в борьбе с ковидом. Сложная ситуация была. Мы с вами прошли этот период. Сейчас, наверное, полегче. За эту неделю только упала на 27% выявляемость, за прошедшую неделю, и перед этим было падение большое. В два с лишним раза», — цитирует ТАСС Собянина.