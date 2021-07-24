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Свыше 30 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы

Вечерняя Москваиещё 2
1 час назад

В ночь на субботу, 24 июля, в аэропортах столичного авиаузла было отменено и задержано в общей сложности 34 рейса.

Более 30 рейсов задержано и отменено в Москве
Фото:  АГН Москва АГН Москва

В Домодедове четыре рейса отменили и шесть задержали. В Шереметьеве семь рейсов отменены, еще четыре задерживаются. В аэропорту Внуково отменили шесть рейсов и задержали семь.

С 9 августа Россия возобновляет авиарейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх, а также в Доминиканскую республику, Бахрейн и Молдавию. Как рассказали в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией, перелеты по маршрутам Москва — Хургада и Москва — Шарм-эш-Шейх будут осуществляться с частотой пять рейсов в неделю.

Новости Москвы,Международный аэропорт Внуково,Аэропорт Шереметьево,
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