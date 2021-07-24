Более 30 рейсов задержано и отменено в Москве

В ночь на субботу, 24 июля, в аэропортах столичного авиаузла было отменено и задержано в общей сложности 34 рейса.

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В Домодедове четыре рейса отменили и шесть задержали. В Шереметьеве семь рейсов отменены, еще четыре задерживаются. В аэропорту Внуково отменили шесть рейсов и задержали семь.