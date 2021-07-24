Собянин сообщил о прохождении Москвой пика заболеваемости COVID-19

Повышение температуры воздуха ожидается с 25 июля сразу в нескольких регионах центральной России, рассказал ТАСС начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин. "Московской регион и его ближайшее окружение - Тверская, Смоленская, Калужская, Рязанская, Тульская, Владимирская области - здесь мы ждем повышения температуры уже с воскресенья. Но пик тепла придется на вторник-среду следующей недели", - уточнил он. Из данных Гидрометцентра следует, что в середине недели в столице воздух может прогреться до 30 градусов, как и в Тверской области.В Смоленской и Калужской областях будет до плюс 25-28 градусов, в Рязанской области - 28-30, в Тульской - 27-28 градусов. Во Владимирской области ожидаются схожие температурные показатели - 28-29 градусов тепла. Ранее в Гидрометцентре предупредили россиян о "тепловом стрессе".