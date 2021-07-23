Движение поездов на зеленой ветке метро восстановили

Движение поездов от станции "Орехово" до "Алма-Атинской" на Замоскворецкой (зеленой) линии московского метрополитена восстановлено. Пока поезда следуют с увеличенными интервалами, сообщается в пятницу в официальном Twitter-аккаунте столичной подземки.