Движение поездов на зеленой ветке метро восстановили

Движение поездов от станции "Орехово" до "Алма-Атинской" на Замоскворецкой (зеленой) линии московского метрополитена восстановлено. Пока поезда следуют с увеличенными интервалами, сообщается в пятницу в официальном Twitter-аккаунте столичной подземки.
"Движение на Замоскворецкой линии (2) восстановлено и вводится в график", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что из-за проверки одного состава нет движения поездов от станции "Орехово" до "Алма-Атинской". В обратном направлении поезда шли с увеличенными интервалами.