60 тыс. москвичей ежедневно получают второй компонент вакцины

Количество получающих вакцину от коронавируса на прививочных пунктах в Москве возросло в июле в 10 раз, большинство москвичей приходят за вторым компонентом вакцины. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

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"Ежедневно на пункты вакцинации - всего их более 300 - приходят порядка 90 тыс. человек, это в 10 раз больше, чем весной. Среди них порядка 30 тыс. человек получают первый компонент и порядка 60 тыс. - второй компонент. С 22 июля во всех городских центрах вакцинации можно сделать повторную прививку "Спутником Лайт" или "Спутником V", - сказал Собянин интервью программе "Вести-Москва" на телеканале "Россия 1".

Он подчеркнул, что в Москве продолжается тенденция к снижению заболеваемости.

"В июле количество новых случаев уменьшилось более чем вдвое, число госпитализированных снизилось на четверть. К концу недели будут подведены итоги, но уже сегодня видно, что заболевших становится значительно меньше", - сказал мэр.

Собянин подчеркнул, что тем не менее ситуация остается сложной.

"Для спокойствия и нормальной жизни необходимо добиваться коллективного иммунитета. Сделать это возможно только с помощью массовой вакцинации", - заключил он.

20 июля мэр сообщил, что число привившихся от коронавируса в Москве превысило 4 млн человек. Оба компонента вакцины к этому дню в столице получили 2,2 млн человек.