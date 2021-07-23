В Москве вакцинацию от COVID прошли 1 млн пенсионеров

В Москве вакцинацию от коронавируса прошли 1 млн пенсионеров. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.
Как сообщил сегодня министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, количество россиян, получивших первый компонент вакцины против COVID-19, приближается к 35 миллионам. За последнюю неделю число привитых увеличилось более чем на 2 млн человек.
Напомним, в Москве отменили систему QR-кодов для входа в кафе и рестораны. Темпы вакцинации увеличились, рост заболеваемости замедлился, поэтому в данной мере больше нет необходимости, заявил Собянин.