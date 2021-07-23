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Краснокнижных сов заметили на северо‑западе Москвы

РИАМОиещё 1
2 часа назад

Краснокнижные ушастые совы попали в кадр в природно-историческом парке «Москворецкий» на северо-западе столицы, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Краснокнижных совят заметили в парке «Москворецкий»
Фото: Комплекс городского хозяйства города МосквыКомплекс городского хозяйства города Москвы

На фотографии видно сразу 3 совят. По возрасту им не меньше 2 месяцев. В таком возрасте они только учатся охотиться и нуждаются в заботе родителей.

Селятся совы чаще всего на опушках хвойного леса, но могут жить и в парках в гнездах, которые оставили вороны. Хищные совы питаются мышами, но не брезгуют и насекомыми.

Ушастая сова и еще 6 видов сов занесены в Красную книгу Москвы. Всего в Москве 569 видов животных под охраной. Их существование в городе берегут.

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