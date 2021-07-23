Краснокнижных совят заметили в парке «Москворецкий»

Краснокнижные ушастые совы попали в кадр в природно-историческом парке «Москворецкий» на северо-западе столицы, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Фото: Комплекс городского хозяйства города Москвы Комплекс городского хозяйства города Москвы

На фотографии видно сразу 3 совят. По возрасту им не меньше 2 месяцев. В таком возрасте они только учатся охотиться и нуждаются в заботе родителей.

Селятся совы чаще всего на опушках хвойного леса, но могут жить и в парках в гнездах, которые оставили вороны. Хищные совы питаются мышами, но не брезгуют и насекомыми.