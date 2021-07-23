Возвращение пекла: В Москву придет 30-градусная жара

В столичный регион на следующей неделе вернется 30-градусная жара. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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По его словам, начиная с воскресенья, 25 июля, в Москве и области установится сухая солнечная погода, ветер утихнет до штилевого. Температура воздуха устремится к 30-градусной отметке.

В воскресенье ожидается до 25 градусов тепла, в понедельник – до 27-ми, во вторник – уже до 30 градусов. Самым теплым днем на неделе станет среда – синоптики ожидают 32-градусную жару, что на семь градусов выше климатической нормы.

«Тем не менее, этот всплеск тепла будет непродолжительным, не стоит опасаться повторения изнуряющей жары, которая фиксировалась почти две недели в первой половине июля», - отметил Тишковец.

Уже в четверг активизируются северо-атлантические циклоны, которые принесут в столицу облака и грозовые дожди. Температура воздуха вернется к климатической норме в 22-27 градусов тепла.