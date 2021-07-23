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В Москве появились «чеченские патрули»

Мослента
20 минут назад

Администрация московского городского округа Троицк наняла частное охранное предприятие (ЧОП) «Корвет», состоящее исключительно из чеченцев, для помощи полицейским. Сюжет об этом появился в эфире местной телекомпании «ТРОТЕК». Выдержки из него в своем Telegram-канале приводит военный корреспондент Александр Коц.

В Москве появились «чеченские патрули»
Фото: ТАССТАСС

По его словам, патрульные выглядят очень характерно — «все, как на подбор — безусые, дон, бородатые, дон». Они дежурят по ночам, препятствуют распитию алкогольных напитков и поддерживают правопорядок.

«Обычно народ понимает, когда делаем замечание, сразу выбрасывает спиртное, но бывают и недовольные. Таких много в фабричном парке. Мы проводим беседы, объясняем, что это нарушение общественного порядка», — рассказал журналистам сотрудник Группы быстрого реагирования (ГБР) Руслан Абдурахманов.

Как сообщил начальник управления территориальной безопасности местной администрации Павел Шкуренко, «все делается в рамках закона, но для Троицка это эксперимент». По его словам, местные власти решили нанять ЧОП для «борьбы с антитеррористическими проявлениями».

Сами москвичи такой эксперимент не оценили. В комментариях под сюжетом они написали: «Вижу регулярно эту группу реагирования, постоянно желание полицию вызвать», «Ну да, после того, как увидела этот репортаж с "бородачами", пропало желание выходить вечером на улицу, чтоб не столкнуться с ними. Не очень понятно, по каким параметрам их набирали», «Вижу их почти каждый день Тусуются у Центральной, 26, в теньке в машине сидят. Когда их первый раз увидела, желание было полицию вызвать. Бороды у всех до плеч».

Ранее 30 июня в ходе прямой линии с населением президент России Владимир Путин задался вопросом, где находится Троицк. В итоге одна из ведущих ошибочно подсказала ему, что город находится в соседнем от Москвы регионе.

Новости Москвы,Александр Коц,Владимир Путин,Троицк,
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