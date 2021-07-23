В Москве появились «чеченские патрули»

Сами москвичи такой эксперимент не оценили. В комментариях под сюжетом они написали: «Вижу регулярно эту группу реагирования, постоянно желание полицию вызвать», «Ну да, после того, как увидела этот репортаж с "бородачами", пропало желание выходить вечером на улицу, чтоб не столкнуться с ними. Не очень понятно, по каким параметрам их набирали», «Вижу их почти каждый день Тусуются у Центральной, 26, в теньке в машине сидят. Когда их первый раз увидела, желание было полицию вызвать. Бороды у всех до плеч».