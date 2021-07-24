Число скончавшихся от COVID-19 в столице превысило 25 тысяч

За последние сутки в Москве было зафиксировано еще 3376 человек, умерших от осложнений, вызванных коронавирусом. Таким образом, общее количество скончавшихся от COVID-19 в столице превысило 25 тысяч. Об этом в субботу, 24 июля, сообщается на сайте оперативного штаба.

Фото: ТАСС ТАСС

В столице инфицировано на 49 человек меньше, чем 23 июля, когда число зараженных составило 3425. При этом с начала пандемии скончались от последствий заболевания 25 003 человека. Умерли еще 105 пациентов от последствий COVID-19 за последние 24 часа.