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В Москве количество скончавшихся от COVID-19 превысило 25 тысяч

Lenta.ruиещё 2
53 минуты назад

За последние сутки в Москве было зафиксировано еще 3376 человек, умерших от осложнений, вызванных коронавирусом. Таким образом, общее количество скончавшихся от COVID-19 в столице превысило 25 тысяч. Об этом в субботу, 24 июля, сообщается на сайте оперативного штаба.

Число скончавшихся от COVID-19 в столице превысило 25 тысяч
Фото: ТАССТАСС

В столице инфицировано на 49 человек меньше, чем 23 июля, когда число зараженных составило 3425. При этом с начала пандемии скончались от последствий заболевания 25 003 человека. Умерли еще 105 пациентов от последствий COVID-19 за последние 24 часа.

Как отмечает «Интерфакс», уровень смертности в городе пока продолжает держаться высоко.

Новости Москвы,Интерфакс,
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