Горожан предостерегли от кормления лосей

Летом лоси стали выходить к столичным водоемам из-за жары, однако людям не стоит их кормить или пугать. Такие советы в беседе с РИА Новости дал начальник отдела сохранения биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров.

Он отметил, что этим летом животные выходят к людям не чаще обычного, однако осенью увидеть их шансы возрастут. Сейчас же из-за жары они выходят к воде, гуляют в сумерках, после чего возвращаются в лес.

Бурмистров заметил, что люди к появлению лосей стали относиться спокойнее.

"Главное при встрече с лосем – не подходить, не провоцировать, не кормить, не пугать. Можно только наблюдать издалека", – сказал специалист.