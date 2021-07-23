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Собянин: Единый стандарт качества поликлиник и школ будет внедрен через несколько лет

Мария Иванова
32 минуты назад

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в московских школах вслед за поликлиниками внедрят единый стандарт качества. На своем сайте мэр рассказал о планах «Единой России» (Собянин возглавит региональный список партии на выборах в Госдуму).

Собянин: Единый стандарт качества поликлиник и школ будет внедрен через несколько лет
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Собянин подчеркнул, что создание центров «Мои документы» задало новую планку, к которой должны стремиться все городские службы.

«Сегодня новый стандарт качества внедряется в городских поликлиниках. На очереди – школы, в которых предстоит создать качественно новую среду для учебы и творчества», - рассказал он.

Собянин подчеркнул, что власти Москвы двигаются достаточно быстро, поэтому стандарт заработает в ближайшие годы, «а не когда-то там, в светлом будущем».

В 2019 году власти Москвы выделили средства на масштабную программу капитального ремонта поликлиник. Сообщалось, что 135 из будут капитально отремонтированы в ближайшие годы.

Каждая поликлиника будет соответствовать единому новому стандарту – независимо от района, в котором она находится. В Департаменте здравоохранения Москвы рассказывали, что в поликлиниках появляются комфортные пространства для пациентов, удобные кабинеты для врачей и расширяются диагностические возможности. Также используются новые принципы зонирования: наиболее посещаемые кабинеты размещают на нижних этажах, менее посещаемые и административные – на верхних.

Новости Москвы,Сергей Собянин,Единая Россия,Госдума,Правительство Москвы,
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