Собянин: Единый стандарт качества поликлиник и школ будет внедрен через несколько лет

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в московских школах вслед за поликлиниками внедрят единый стандарт качества. На своем сайте мэр рассказал о планах «Единой России» (Собянин возглавит региональный список партии на выборах в Госдуму).

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Собянин подчеркнул, что создание центров «Мои документы» задало новую планку, к которой должны стремиться все городские службы.

«Сегодня новый стандарт качества внедряется в городских поликлиниках. На очереди – школы, в которых предстоит создать качественно новую среду для учебы и творчества», - рассказал он.

Собянин подчеркнул, что власти Москвы двигаются достаточно быстро, поэтому стандарт заработает в ближайшие годы, «а не когда-то там, в светлом будущем».

В 2019 году власти Москвы выделили средства на масштабную программу капитального ремонта поликлиник. Сообщалось, что 135 из будут капитально отремонтированы в ближайшие годы.