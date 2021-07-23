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В Москве отреставрируют памятник Булату Окуджаве

ТАСС
52 минуты назад

Памятник Булату Окуджаве, расположенном в районе Теплого стана, отреставрируют. Предполагается, что работы начнутся в 2022 году, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Памятник Булату Окуджаве отреставрируют
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Памятник находится в районе Теплый Стан. Он установлен перед школой 109, расположенной по адресу: улица Академика Бакулева, дом 20. Это один из двух монументов, посвященных выдающемуся поэту, барду и композитору, которые можно увидеть в столице. На площади перед зданием школы он был установлен в 2007 году, а за пять лет до этого памятник Окуджаве был открыт в примыкающем к Арбату Плотниковом переулке. Памятник в центре города стал одной из достопримечательностей столицы.

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"Примечательно, что оба монумента из бронзы принадлежат авторству Георгия Франгуляна. Однако скульптор изобразил своего героя по-разному. Если в арбатском переулке мы видим задумчивого и серьезного Окуджаву, одиноко прогуливающегося по городу, то на школьном дворе представлен другой образ поэта. Он вдохновлен, полон надежд и мечтаний. Бард стоит прямо, в легко накинутом на плечи пиджаке, рядом с ним - его гитара", - приводятся в сообщении слова руководителя столичного департамента культурного наследия Алексея Емельянова.

Он отметил, что во время обследования бронзовой скульптуры и ее постамента специалисты зафиксируют утраты и сколы, а затем представят подробный проект работ. Планируется, что работы начнутся в 2022 году.

О поэте

Окуджава родился в Москве 9 мая 1924 года. Часть детства он провел в центре столицы (на Арбате), что отразилось на его творчестве. Он упоминал эту улицу в десятках своих стихотворений. В 1942 году Окуджава был призван на фронт. Участвовал в боевых действиях на Кавказе, был ранен. В 1944 году его демобилизовали, он вернулся в Тбилиси, где окончил школу, а затем поступил на филологический факультет местного университета.

За годы творчества Окуджава написал множество песен и произведений в стихах и прозе. Его авторству принадлежат такие знаменитые композиции, как "До свидания, мальчики", "Нам нужна одна победа", "Ваше благородие, госпожа удача", "Бери шинель, пошли домой" и многие другие. Писать он продолжал вплоть до своей смерти в 1997 году.

Новости Москвы,Георгий Франгулян,Булат Окуджава,Алексей Емельянов,
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