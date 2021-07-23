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Новую школу на 600 мест построят на Тюменской улице в Москве

РИАМОиещё 2
1 час назад

Градостроительно-земельная комиссия Москвы согласилась предоставить земельный участок под проектирование и строительство школы на 600 мест. Будущее учебное заведение появится по адресу: улица Тюменская, владение 5, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста столицы.

Новую школу на 600 мест построят на Тюменской улице
Фото: © РИАМО, Пелагия Тихонова© РИАМО, Пелагия Тихонова

Решение было принято 22 июля на заседании ГКЗ, возглавляемой мэром Москвы Сергеем Собяниным.

«Проект новой школы, запланированной к строительству на этой территории, входит в Адресную инвестиционную программу. Суммарная поэтажная площадь здания составит около 15 тыс. кв. метров», – сообщила председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГКЗ Анастасия Пятова.

Она добавила, что участок площадью порядка 1,32 га предоставят АНО «РСИ» в аренду на 6 лет.

Новости Москвы,Анастасия Пятова,Сергей Собянин,
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