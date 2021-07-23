Новую школу на 600 мест построят на Тюменской улице

«Проект новой школы, запланированной к строительству на этой территории, входит в Адресную инвестиционную программу. Суммарная поэтажная площадь здания составит около 15 тыс. кв. метров», – сообщила председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГКЗ Анастасия Пятова.