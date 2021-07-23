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Три станции Сокольнической линии метро откроют раньше срока

Mos.ruиещё 6
55 минут назад

Закрытой остается станция «Проспект Вернадского».

Три станции красной ветки метро откроют раньше срока
Фото:  М. Денисова. Mos.ru М. Денисова. Mos.ru

В понедельник, 26 июля, частично откроется участок Сокольнической линии метро — станции «Юго-Западная», «Воробьевы горы» и «Университет» начнут работать на две недели раньше запланированного срока. Об этом рассказал глава Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов.

Станция «Проспект Вернадского» остается закрытой для пассажиров. Это нужно для строительства путей пересадки на Большую кольцевую линию (БКЛ). До 8 августа включительно движения поездов между станциями «Юго-Западная» и «Университет» не будет.

Москвичам рекомендуют выбирать альтернативные маршруты через соседние линии метрополитена даже после открытия станций. Это связано с большим пассажиропотоком: метро и автобусы КМ, курсирующие между «Юго-Западной» и «Университетом», будут сильно загружены.

Участок «Спортивная» — «Тропарево» закрыли из-за строительства на «Проспекте Вернадского» перехода на будущую одноименную станцию Большой кольцевой линии. Для этого там временно отключили линии электроснабжения, связи и водоснабжения. Максим Ликсутов добавил, что сейчас специалисты заканчивают перекладку электрического кабеля на «Проспекте Вернадского».

Большая кольцевая линия — ключевой проект московского метростроения. Общая длина кольца составляет более 70 километров, на нем расположится 31 станция, 12 из них уже открыты для пассажиров.

Новости Москвы,Максим Ликсутов,
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