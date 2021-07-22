87% сотрудников «Магнита» вакцинировались от COVID-19

В Москве на данный момент 87 процентов сотрудников сети магазинов «Магнит» вакцинировались первым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом в четверг, 22 июля, рассказал руководитель управления по внешним коммуникациям компании Антон Карпов.

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По его словам, в компании активно призывают сотрудников делать прививку от COVID-19.

— Мы ведем активную разъяснительную работу среди сотрудников, поощряем вакцинирующихся, организуем мобильные пункты вакцинации в магазинах, а также активно пользуемся инфраструктурой, созданной властями Москвы для массовой вакцинации населения, — приводит агентство городских новостей «Москва» слова Карпова.

Во вторник, 20 июля, стало известно, что в Москве будут отстранять от работы сотрудников торговых сетей, которые не прошли вакцинацию от коронавируса.

При этом 16 июля столичным предпринимателям продлили срок подачи данных о вакцинации сотрудников. Известно, что большинство компаний в столице передали данные о вакцинации работников от коронавируса, остальным продлили срок подачи до 22 июля.

16 июня главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала провести вакцинацию от коронавируса 60 процентов работников сфер услуг и торговли, транспорта, медицины и ЖКХ.

Система обязательных QR-кодов для посещения кафе и ресторанов в столице перестала действовать 19 июля. Внедрение системы, по словам мэра Москвы Сергея Собянина, было необходимой мерой, которая позволила мотивировать москвичей на вакцинацию и снизить скорость распространения COVID-19 в городе. С 19 июля также снова начали работать фуд-корты, а кафе, бары и рестораны смогут принимать посетителей в период с 23:00 до 6:00.