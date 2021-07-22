Москвичей предупредили об опасных погодных явлениях

Директор Гидрометцентра Дмитрий Киктев в разговоре с РЕН ТВ заявил, что из-за смены холодным фронтом жары происходит целый спектр опасных, неблагоприятных явлений, связанных с развитием конвекции в зоне атмосферных фронтов.

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва» Кирилл Зыков / АГН «Москва»

«Что это за явления? Это дожди, ливневые дожди с градом местами, шквалистый ветер, грозовая активность», — объяснил он.

Синоптик уточнил, что летом количество опасных погодных явлений увеличивается. Также Киктев добавил, что в ближайшие дни на юге России будут наиболее активно выражены опасные явления — туда перемещается холодный фронт, который усиливает эти процессы.