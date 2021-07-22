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Погода в Москве: Москвичей предупредили об опасных погодных явлениях

Мослента
56 минут назад

Директор Гидрометцентра Дмитрий Киктев в разговоре с РЕН ТВ заявил, что из-за смены холодным фронтом жары происходит целый спектр опасных, неблагоприятных явлений, связанных с развитием конвекции в зоне атмосферных фронтов.

Москвичей предупредили об опасных погодных явлениях
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»Кирилл Зыков / АГН «Москва»

«Что это за явления? Это дожди, ливневые дожди с градом местами, шквалистый ветер, грозовая активность», — объяснил он.

Синоптик уточнил, что летом количество опасных погодных явлений увеличивается. Также Киктев добавил, что в ближайшие дни на юге России будут наиболее активно выражены опасные явления — туда перемещается холодный фронт, который усиливает эти процессы.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд раскрыл москвичам сроки возвращения аномальной жары в столицу. По его словам, столбик термометра в столице вновь достигнет 30-градусной отметки со вторника, 27 июля.

Новости Москвы,Дмитрий Киктев,Роман Вильфанд,РЕН ТВ,
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