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В Москве начали производить инновационное топливо для морских перевозок

Вечерняя Москваиещё 3
1 час назад
Столичные предприятия осваивают новые высокие технологии. Так, Московский НПЗ начал производство востребованного рынком судового топлива с высокими экологическими характеристиками. Благодаря пониженному содержанию серы топливо будет применяться как на внутренних, так и на международных маршрутах морских перевозок. Первую партию объемом 10 тысяч тонн уже отгрузили потребителям в порту Санкт-Петербурга. Планируется, что до конца 2021 года завод выпустит до 100 тысяч тонн гибридного судового топлива, которое производится по собственной рецептуре.
В Москве начали производить инновационное топливо для морских перевозок
Фото: Пресс-служба Газпром нефтиПресс-служба Газпром нефти
Выпуск современного топлива стал результатом программы модернизации завода.
По словам руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александра Прохорова, Московский НПЗ — это яркий пример социально ответственного предприятия.
— Сегодня ответственное отношение столичных промышленников к экологии проявляется во всем: и в выпуске более экологичной продукции, и в значительной модернизации производств с использованием зеленых технологий, — рассказал руководитель ведомства.
Новости Москвы,
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