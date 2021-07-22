В Москве начали производить инновационное топливо для морских перевозок

Столичные предприятия осваивают новые высокие технологии. Так, Московский НПЗ начал производство востребованного рынком судового топлива с высокими экологическими характеристиками. Благодаря пониженному содержанию серы топливо будет применяться как на внутренних, так и на международных маршрутах морских перевозок. Первую партию объемом 10 тысяч тонн уже отгрузили потребителям в порту Санкт-Петербурга. Планируется, что до конца 2021 года завод выпустит до 100 тысяч тонн гибридного судового топлива, которое производится по собственной рецептуре.