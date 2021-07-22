Москвичам построят новый «панда-парк»

На северо-востоке Москвы в районе Южное Медведково построят новый «панда-парк» (общественное пространство с веревочными аттракционами) для детей и взрослых. Жители столицы смогут опробовать полосы препятствий уже в сентябре 2021 года, передает портал mos.ru.

В пойме реки Чермянки (правого притока Яузы) на участке от проезда Дежнева до улицы Молодцова оборудуют два маршрута с аттракционами. Для детей на высоте 1,5 метра установят мост, веревочный лабиринт, вертикальную сеть «паук». Взрослым оборудуют трассу высотой в 4,5 метра с захватами, спуском по тросу, брусьями «спираль» и мостом с кочками.

Протяженность трасс — 316 метров. По периметру разместят сетку для безопасности гостей, пояснили в мэрии. Общая площадь «панда-парка» составит 900 квадратных метров. Подобные общественные пространства есть на территории спортивного комплекса в Лужниках, в парке «Сокольники».

Всего в пойме Чермянки планируется привести в порядок площадь в 49,1 гектара. В результате вдоль реки появится парк «Яуза», а веревочные аттракционы станут его частью. Кроме того, до конца текущего года на территории оборудуют экотропу, локации для занятий йогой и для творческих вечеров, а также эконцентр.