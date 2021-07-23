В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Движение транспорта перекроют в Дмитровском переулке с 23 июля

Москва24иещё 8
1 час назад

Движение транспорта перекроют в Дмитровском переулке Москвы с 23 июля. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства столицы.

Движение транспорта перекроют в Дмитровском переулке с 23 июля
Фото: портал мэра и правительства Москвыпортал мэра и правительства Москвы

"С 23:00 23 июля до 06:00 26 июля будет полностью перекрыто автомобильное движение в Дмитровском переулке", – уточнили в ведомстве.

На участке уложат двухслойное асфальтобетонное покрытие проезжей части. Работы пройдут при участии более чем 40 единиц спецтехники.

Ограничения на движение вводятся из-за большого количества инженерных коммуникаций в узкой проезжей части. Проехать к домам смогут только местные жители и спецтехника.

Объезд закрытого переулка возможен по улицам Большая Дмитровка и Петровка. Маршруты будут обозначены на специальных информационных щитах.

Ранее движение временно ограничили в четырех районах Москвы в связи с закрытием участка Сокольнической линии с 16 июля по 9 августа. Схема проезда изменится в Раменках, Хамовниках, Проспекте Вернадского и Тропарево-Никулино.

Новости Москвы,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители