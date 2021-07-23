Движение транспорта перекроют в Дмитровском переулке с 23 июля

Движение транспорта перекроют в Дмитровском переулке Москвы с 23 июля. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства столицы.

Фото: портал мэра и правительства Москвы портал мэра и правительства Москвы

"С 23:00 23 июля до 06:00 26 июля будет полностью перекрыто автомобильное движение в Дмитровском переулке", – уточнили в ведомстве.

На участке уложат двухслойное асфальтобетонное покрытие проезжей части. Работы пройдут при участии более чем 40 единиц спецтехники.

Ограничения на движение вводятся из-за большого количества инженерных коммуникаций в узкой проезжей части. Проехать к домам смогут только местные жители и спецтехника.

Объезд закрытого переулка возможен по улицам Большая Дмитровка и Петровка. Маршруты будут обозначены на специальных информационных щитах.