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В Москве началась повторная вакцинация от COVID-19

Lenta.ru
28 минут назад
В Москве началась повторная вакцинация от COVID-19 однокомпонентным препаратом «Спутник Лайт» или двухкомпонентным «Спутник V». Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает ТАСС.
В Москве началась повторная вакцинация от COVID
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Уточняется, что пройти ее можно во всех прививочных центрах города.
«В 119 поликлиниках, 45 павильонах "Здоровая Москва", центрах госуслуг "Мои документы" и других популярных общественных местах», — уточнила заммэра.
Она напомнила, что проходить повторную вакцинацию рекомендуется через полгода после инъекции первым компонентом. Кроме того, после улучшения эпидемиологической ситуации с коронавирусом повторную вакцинацию рекомендовано проходить раз в год.
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