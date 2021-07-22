В Москве началась повторная вакцинация от COVID

Уточняется, что пройти ее можно во всех прививочных центрах города.

Она напомнила, что проходить повторную вакцинацию рекомендуется через полгода после инъекции первым компонентом. Кроме того, после улучшения эпидемиологической ситуации с коронавирусом повторную вакцинацию рекомендовано проходить раз в год.