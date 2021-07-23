В Москве за сутки выявлено 3425 новых случаев COVID

В Москве выявлено 3425 новых случаев коронавируса. За сутки госпитализированы 1136 человек, скончались 107 пациентов. На ИВЛ находятся 585 человек.

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Как сообщили в оперативном штабе, в городе выздоровели ещё 7010 пациентов после прохождения лечения от коронавируса.

Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 319 555.

Ранее сообщалось, что повторную вакцинацию от коронавируса теперь можно пройти во всех прививочных центрах Москвы.