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В Москве за сутки выявлено 3425 новых случаев коронавируса

RT на русскомиещё 19
1 час назад

В Москве выявлено 3425 новых случаев коронавируса. За сутки госпитализированы 1136 человек, скончались 107 пациентов. На ИВЛ находятся 585 человек.

В Москве за сутки выявлено 3425 новых случаев COVID
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщили в оперативном штабе, в городе выздоровели ещё 7010 пациентов после прохождения лечения от коронавируса.

Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 319 555.

Ранее сообщалось, что повторную вакцинацию от коронавируса теперь можно пройти во всех прививочных центрах Москвы.

По последним данным, как сообщает «Утро.ру» за сутки в стране было выявлено 23 811 новых случаев коронавируса.

Новости Москвы,Общество,COVID-19,Ytro.ru,
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