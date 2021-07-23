Программа "Спортивные выходные" возобновится в парках с 31 июля

В столичных парках с 31 июля продолжится четвертый сезон проекта "Спортивные выходные", однако к тренировкам смогут присоединиться только обладатели QR-кодов. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

"Для безопасности горожан посетить мероприятия проекта можно будет только при наличии QR-кода. Мы знаем, что многие оценили онлайн-формат проекта, поэтому те, кто предпочитает тренироваться дома, смогут продолжить занятия с помощью YouTube-канала в любое время в удобном месте", – рассказала вице-мэр.

Занятия проходят в выходные дни в 15 московских парках рядом с павильонами "Здоровая Москва".

В уроках продолжительностью от 50 до 90 минут может участвовать любой желающий вне зависимости от физической подготовки. Для этого предварительно нужно зарегистрироваться на сайте проекта.