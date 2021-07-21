Среди вакцинировавшихся москвичей разыграли еще пять авто

Победителям необходимо дождаться звонка с номера +7 (495) 870-36-00 и узнать условия получения приза. Также можно проверить, победила ли ваша заявка, на портале mos.ru: для этого потребуется ввести номер полиса ОМС или серию и номер паспорта. Программа стимулирования вакцинации стартовала 13 июня.