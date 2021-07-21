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Среди вакцинировавшихся от COVID-19 москвичей разыграли еще пять авто

Национальная Служба Новостейиещё 11
32 минуты назад
Еще пять жителей Москвы, с 12 по 18 июля прошедших вакцинацию от коронавируса, стали победителями розыгрыша автомобилей. Трансляция розыгрыша прошла в прямом эфире телеканала «Москва 24». Выигрышные заявки были определены методом случайного выбора.
Среди вакцинировавшихся москвичей разыграли еще пять авто
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Обладателями автомобилей стали Даниил Андреевич, Ирина Анатольевна, Ольга Борисовна, Юлия Валерьевна и Алена Алексеевна.
Победителям необходимо дождаться звонка с номера +7 (495) 870-36-00 и узнать условия получения приза. Также можно проверить, победила ли ваша заявка, на портале mos.ru: для этого потребуется ввести номер полиса ОМС или серию и номер паспорта. Программа стимулирования вакцинации стартовала 13 июня.
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что еженедельно среди привитых от коронавируса москвичей будут разыгрывать по пять автомобилей стоимостью около миллиона рублей.
Позже стало известно, что розыгрыши ценных призов продлили на месяц, до 15 августа. Каждую неделю по средам среди участников программы будут разыграны пять автомобилей.
Новости Москвы,Сергей Собянин,Mos.ru,
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