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Москвичам разрешат оплатить проезд в метро лицом

Мослента
51 минуту назад
В московском метрополитене до конца 2021 года появится система сканирования лица (Face Pay). Об этом сообщает Telegram-канал Департамента транспорта Москвы.
Москвичам разрешат оплатить проезд в метро лицом
Фото: Ведяшкин Сергей / АГН «Москва»Ведяшкин Сергей / АГН «Москва»
Таким образом, пассажирам столичной подземки разрешат оплатить проезд с помощью лица. Кроме того, в метрополитене запустили систему распознавания лиц. Эта процедура проводилась совместно с полицией и УВД города, для биометрической идентификации задействовали три российских модели: VisionLabs, Ntechlab и Tevian.
VisionLabs показал наилучшие результаты по итогам второго квартала 2021 года, Ntechlab — наихудшие.
«Цель одна — метро должно быть максимально защищено от тех, кто представляет угрозу безопасности», — заявили в дептрансе, отметив, что система распознавания лиц помогает также найти потерявшихся людей и улучшить оценку загруженности вагонов.
Ранее стало известно, что участок Сокольнической линии московского метрополитена между станциями «Спортивная» и «Тропарево» закрыли до 8 августа. Как пояснили в департаменте, подобное ограничение связано со строительством юго-западного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) подземки.
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