Москвичей предупредили о «холодной передышке»

В ближайшее время москвичей ждёт «холодная передышка», но она не будет долгой. Об этом рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова , передаёт «Москва 24».

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Она сообщила, что циклон переместится на север европейской части страны. В результате в столицу будет поступать менее прогретый воздух. Жара постепенно будет спадать, пик снижения температуры придётся на 25 июля, когда температура ночью достигнет 9–14 градусов тепла, а днём — 19–24 градусов.

Холодная передышка не будет затяжной. Не исключено, что к концу июля дневная температура вновь станет приближаться к отметке 25–30 градусов, — подчеркнула она.

После 25 июля антициклон с порциями прохладного воздуха начнёт идти с севера на юг. Под лучами солнца температура прогреется, и воздух снова станет тёплым.