В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Москвичам пообещали «обвал холода» в конце рабочей недели

News.ru
41 минуту назад
«Обвал холода» после длительного периода жары ожидает жителей столичного региона уже в ближайший четверг, 22 июля. Об этом в интервью ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Обвал холода» надвигается на Москву
Фото: ТАССТАСС
По словам метеоролога, в четверг в столицу придёт типичное «московское лето», когда столбики термометров будут опускаться ниже 20 градусов тепла. Возвращения аномальной жары в ближайшее время не ожидается.
Температура будет близка к климату с четверга, но это будет обвал холода по сравнению с той погодой, что была. Ветра будут северные, действительно холодные, — сообщил Вильфанд.
По словам учёного, если бы солнце активно не прогревало воздушные массы, похолодание оказалось бы ещё более ощутимым.
При этом изменится и качество воздуха. он станет свежим и его можно будет вдыхать «полной грудью».
По прогнозам Гидрометцентра, во вторник, 20 июля, днём ожидается температура воздуха в районе 25-27 градусов тепла, в среду — 24-26, в четверг — 22-24, в пятницу — 19-24 градуса тепла.
Ранее ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал о погоде в августе.
Новости Москвы,Погода,Роман Вильфанд,ИТАР-ТАСС,Россия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители